Tragico scontro frontale, muore ventinovenne agrigentina

Una 29enne di Ravanusa, Janis Turco è morta per le conseguenze di un tragico incidente stradale successo nella giornata di domenica, poco dopo l’una di notte. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri di Stradella, intervenuti sul posto, la strada Statale 617 Bronese, nel tratto fra il cimitero di Broni e il cavalcavia della A21.

Da una prima ricostruzione, la 29enne, domiciliata a Cura Carpignano era alla guida della Mercedes che era diretta verso Broni e Stradella. Dall’opposta direzione di marcia, verso Pavia, sarebbe arrivata una Bmw. Lo scontro fra i due mezzi sarebbe stato frontale.

Le due auto dopo il violento impatto si sono ridotte in un ammasso di lamiere. La Mercedes ha terminato la sua corsa ribaltata su un fianco, completamente distrutta, mentre la Bmw è finita al centro della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Per Janis Turco non c’è stato nulla da fare, con i soccorritori dell’Areu che hanno potuto solo constatare il decesso.

Nonostante la violenza dell’impatto e le conseguenze mortali per la giovane donna, gli altri 3 coinvolti hanno invece riportato conseguenze non particolarmente gravi. L’altra persona a bordo della Mercedes, il 28enne fidanzato della vittima, che sembrava in condizioni relativamente più critiche, è stato trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia: la prognosi è di una decina di giorni.

La coppia a bordo della Bmw, un ragazzo 22enne di Pavia e una ragazza 23enne di San Ciprino Po, sono stati accompagnati uno al pronto soccorso di Pavia e l’altro all’ospedale di Voghera, entrambi con ferite lievi.