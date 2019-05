Alla CCIAA di Agrigento un evento formativo rivolto alla filiera dell’edilizia

La Camera di Commercio di Agrigento organizza, nell’ambito dell’accordo Quadro Unioncamere e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, un evento formativo rivolto alla filiera dell’edilizia, che evidenzi anche l’importanza delle tematiche dell’Impresa 4.0.

L’evento si svolgerà il prossimo 24 maggio, dalle ore 15,00, presso la sala conferenze di questa Camera di Commercio in Agrigento Via Atenea, 317. Si allega il programma dei lavori, contenente i relatori e gli argomenti che saranno approfonditi.

Unioncamere Italiana e Ministero dell’Ambiente, Direzione Clima ed Energia, promuovono in campo ambientale numerose iniziative di informazione, formazione e supporto per il trasferimento di know-how agli operatori, attraverso la realizzazione di percorsi di sostenibilità e qualità ambientale per imprese, distretti e filiere produttive del Made in Italy.

Il seminario si rivolge alle imprese dell’edilizia, alle stazioni appaltanti, agli Ordini professionali e alle Associazioni di categoria e la partecipazione è gratuita.

“Con il DM 24 dicembre 2015, aggiornato con DM 11 gennaio 2017 e poi con DM 11 ottobre 2017 – sottolinea il commissario della Camera di Commercio di Agrigento Giuseppe Termine – il Ministero dell’Ambiente ha adottato criteri ambientali minimi per l’edilizia nelle opere pubbliche in linea con i nuovi orientamenti in materia di economia circolare dell’Unione Europea. In questo senso, i Criteri Ambientali Minimi edilizia rappresentano una importante innovazione che cambia la metodologia progettuale e la modalità di affidamento di una gara pubblica con ripercussioni sull’intera filiera e con la riduzione di significativi impatti ambientali”.