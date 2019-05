Agrigento, inaugurata nuovissima sala didattica del Museo archeologico [VIDEO]

Inaugurata la nuovissima sala didattica che il Museo archeologico offre ai più piccoli: allegra, colorata, piena di vita, sarà un luogo in cui i bambini si riverseranno contenti. Per divertirsi ed imparare.

“Un luogo aperto che offriamo ai bambini: convinti come siamo che il nostro nuovo pubblico sono loro – dice il direttore di Valle dei Templi e del Polo archeologico di Agrigento, Giuseppe Parello -; non un domani, ma già oggi. Se siamo riusciti ad affascinare un bambino, ce lo ritroveremo tra qualche anno tra i visitatori”.

“Un museo oggi non può restare incastrato in logiche antiche; parte da qui il concetto negativo di musealizzazione che si può leggere, in sintesi, come l’effetto di allontanare sempre più un sito dallo spettatore, qualsiasi età questi abbia, per chiuderlo in una bacheca – interviene Letizia Casuccio, direttore generale di CoopCulture -. Noi lavoriamo quindi contro l’abbattimento di ogni tipo di barriere, fisiche e non, convinti che un museo, di qualsiasi genere, debba essere un luogo aperto, un hub – per sposare il tema dell’ICOM – che produca cultura, utilizzando tutti i mezzi a disposizione, di ultima e di ultimissima generazione; è lo spirito con cui lavora da sempre CoopCulture e lo stesso che ha segnato l’avvio di Culture for Kids, ma anche funzioni da polo di aggregazione: che parte da lontano, basti guardare questa saletta per i bambini”.