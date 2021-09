Alfonso e Antonella hanno pronunciato il loro “sì” in spiaggia, davanti al mare.

Chi non ha mai fantasticato pensando ad un matrimonio all’americana sulla spiaggia, con uno scenario da sogno? Il sole brillante, la calda luce del pomeriggio, il tramonto sul mare… E poi le onde che si frangono sul bagnasciuga.

Alfonso e Antonella hanno realizzato il loro sogno: hanno pronunciato il loro “sì” davanti al mare. Nella spiaggia dell’Uovo di Seppia di San Leone, ad Agrigento, sabato 18 settembre è stata creata un’atmosfera magica ed indimenticabile in grado di stupire davvero tutti gli invitati. Alfonso Sanfilippo e Antonella Rizzo sono riusciti a creare un matrimonio sul mare molto romantico, oltre che suggestivo, come come immortalato dall’obiettivo di Salvatore Pisciotto. Nel 2018 il consiglio comunale di Agrigento ha approvato un atto che impegna l’Amministrazione comunale ad attivarsi per la creazione di un ufficio di stato civile nei pressi delle spiagge di San Leone per consentire, a chi ne facesse richiesta, di celebrare dei matrimoni o delle unioni civili in quella parte di arenile.