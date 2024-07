Alfonso Cipolla bandiera dell’ Akragas calcio non è stato riconfermato. La Società biancazzurra ha deciso di separarsi dal capitano dopo 5 anni per “motivi organizzativi”. “Il nuovo management- spiegano in una nota – non accetta giocatori che sono sotto contratto con aziende di qualsiasi genere e che svolgono altri tipi di lavoro perché pretende che ogni tesserato svolga assiduamente il lavoro per l’ Akragas”. Intanto già sui social sono tanti gli attestati di stima verso l’ex Capitano e di rammarico per la decisione societaria. “Sempre il migliore in campo” – scrivono. Ed ancora “Con quale coraggio si manda a casa chi ha la maglia nel sangue?”. Al giocatore sarebbero interessati diversi club di Serie D e dell’Eccellenza.