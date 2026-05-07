Il suo arrivo a stagione in corso ha coinciso con la svolta della Fortitudo Agrigento. Energia, leadership, punti pesanti e una presenza costante dentro e fuori dal campo. Albi Conti è stato uno dei protagonisti della rimonta biancazzurra, culminata con la salvezza diretta e la corsa play-in fino all’ultimo possesso contro Montecatini.

Albi, la vostra è stata una stagione che alla fine ha premiato il gruppo e il lavoro fatto.

“Sicuramente abbiamo fatto un ottimo recupero considerando l’inizio della stagione. Abbiamo raggiunto due obiettivi che non erano assolutamente scontati, facendo un girone di ritorno di altissimo livello.

Siamo riusciti a salvarci direttamente e poi a giocare i play-in. Siamo arrivati fino all’ultimo turno, perdendo di misura a Montecatini. Credo che abbiamo fatto davvero molto bene, rialzando una stagione che era diventata molto complicata”.

Il tuo arrivo ha coinciso con il cambio di marcia della squadra. Come ti sei trovato ad Agrigento?

“Benissimo. Mi hanno accolto tutti a braccia aperte: società, allenatori, tifosi e compagni di squadra. Mi sono sentito subito parte del gruppo e questo mi ha aiutato tantissimo.

Ad Agrigento si sta davvero bene e si può lavorare nel modo giusto”.

C’è un po’ di rammarico per come è finita?

“Quando arrivi a giocarti i play-in è normale avere un po’ di rammarico, soprattutto perché a Montecatini ci siamo andati pensando di poter vincere la partita. Ci siamo andati molto vicini.

Però dobbiamo anche ricordarci da dove siamo partiti e tutto quello che siamo riusciti a fare in pochi mesi. Questo non va dimenticato”.

Ti piacerebbe prenderti una rivincita con questa maglia?

“Assolutamente sì. Mi sono trovato molto bene qui”.

Anche fuori dal campo sembra esserci stato un ottimo impatto con la città.

“Sì, io e la mia ragazza ci siamo trovati davvero bene. Le persone sono molto accoglienti, mi sono sentito ben voluto e circondato da tanto affetto. Questa è una cosa importante”.

Te l’aspettavi così Agrigento?

“Sì, perché tutti me ne avevano parlato bene. Compagni, persone del basket che conosco, tutti mi avevano descritto Agrigento come un posto dove si può fare basket serenamente e stare bene. Ci avevo giocato tante volte da avversario e avevo già avuto questa sensazione”. Leggi anche: Cagnardi già al lavoro: “Questa Fortitudo ha messo basi importanti”

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