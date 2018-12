Alberi di Natale, ad Agrigento donati dall’ex assessore Franco MiccichÃ¨

Albero di Natale, ad Agrigento ci pensa ancora Franco Miccichè. Ennessima donazione per l’ex assessore alla polizia municipale. Intanto, già sono ben visibili i decori natalizi all’ingresso di San Leone. A farli realizzare, facendo collocare nell’aiuola già curata dall’Autoscuola Rizzo, l’ex assessore comunale di Agrigento Francesco Micciché. Un nuovo gesto di grande generosità per l’assessore che dopo le dimissioni viene ancora ricordato come il più attivi della giunta Firetto. L’ex assessore Francesco Micciché – per il quarto anno consecutivo – si sta occupando, come da tradizione dunque, per far collocare e addobbare il tradizionale albero anche in piazza Marconi. In piazza Stazione arriverà un cipresso artificiale.