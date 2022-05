Al via sabato e domenica al Caos “EMPORIO SICILIA ARTE & NATURA”

Al via questo fine settimana a piazzale Caos “Emporio Arte & Natura”, la fiera promossa dall’associazione Culturale “Il Cerchio”, Gestore del Parco Letterario “Luigi Pirandello”, patrocinata dall’Assessorato Regionale All’agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e realizzato, in collaborazione con il Comune di Agrigento e gli altri Enti Locali titolari del Parco Letterario. Sabato e domenica, 14 e 15 maggio, in piazzale Caos e poi il 28 e 29 maggio, per la prima volta in piazza Aldo Moro (Porta di Ponte), con inizio alle ore 9,30, verrà allestita una esposizione di prodotti agricoli, agroalimentari, biologici provenienti direttamente dai produttori, ma anche artigianali, creativi e solidali. Ortofrutta, grani antichi, formaggi, vini, olio, prodotti dolciari, aziende bio, artigianato e tanto altro ancora rappresenti l’identità Siciliana.

Sabato alle ore 10 il taglio del nastro alla presenza delle autorità e degli organizzatori.

Collateralmente alla fiera verranno realizzati momenti culturali, artistici, di informazione e di intrattenimento. Nella sala teatro del Caffè Letterario Luigi Pirandello, in contrada Caos, durante la prima giornata dell’“Emporio Arte & Natura” , sabato 14 maggio alle ore 11, l’Associazione culturale “Il Cerchio” organizza una tavola rotonda dedicata alla “Vita dei Campi”, con i prof Enzo Alessi e Bernardo Barone e la proiezione educativa del brano “La Giara”, e la Ballata di Paolo ed Emilio Taviani, con la partecipazione della Società Dante Alighieri, Comitato di Agrigento. Letture e recitazioni di Daniela Ilardi.

Domenica 15 maggio, sempre alle ore 11 e sempre nella stessa sede, è previsto un focus su “L’Arte della nutrizione”, un tema che ruota attorno alla complessità dell’alimentazione tra necessità fisiologiche e bisogni emozionali, a cura di Maria Russo, psicologo, psicoterapeuta e psicologo pediatrico e un momento di riflessione su “Cari bambini – Alimentazione, movimento e stile di vita” a cura di Rosa Palermo, medico chirurgo. Conduce e modera Mariella Lo Bello, esperta in politiche comunitarie e Pnrr. Il 14 e 15 maggio, dalle ore 11 alle 12,30 Laboratori Creativi con Ada Giordano “Imparo Creando”. Attività gratuita dedicata ai bambini, anche in occasione della Giornata della Famiglia, concomitanza casuale, ma opportuna considerato il valore che la famiglia assume nella nostra cultura occidentale siciliana, rappresentando il perno dell’identità e del patrimonio immateriale siciliano.

Il Consorzio Isola Bio Sicilia contestualmente all’Emporio Sicilia Arte & Natura organizza degustazioni e cooking show