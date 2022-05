Covid in provincia di Agrigento, una vittima e 50 nuovi positivi

C’è una nuova vittima per Covid ad Agrigento, e registrati altri 50 nuovi casi positivi, a fronte di 623 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp sull’andamento della pandemia per la provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 95.148 (1 marzo 2020 – 11 maggio 2022). In totale i guariti sono 86.326. Gli attuali positivi sono 8.278, di cui 8.241 in isolamento domiciliare, e 37 ricoverati in ospedale. Non ci sono pazienti ricoverati in terapia intensiva. Gli altri ricoverati: 15 pazienti al presidio ospedaliero riberese, 21 all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e uno in un ospedale fuori provincia. Complessivamente 544 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del coronavirus, in provincia di Agrigento, 410.010 tamponi processati.

Ad Agrigento città gli attuali positivi segnati nel report dell’11 maggio 2022 sono 1.106.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report dell’11 maggio: Agrigento 12.717 (1.106 attuali contagiati, 11.557 guariti e 54 deceduti); Alessandria della Rocca 470 (52 attuali contagiati, 417 guariti e 1 deceduto); Aragona 1.773 (237 attuali contagiati, 1.529 guariti e 7 deceduti); Bivona 699 (117 attuali contagiati, 581 guariti e 1 deceduto); Burgio 502 (78 attuali contagiati, 421 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 303 (9 attuali contagiati, 291 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 574 (41 attuali contagiati, 527 guariti, e 6 deceduti); Camastra 511 (38 attuali contagiati, 467 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.421 (93 attuali contagiati, 1.325 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 2.405 (218 attuali contagiati, 2.167 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 9.292 (782 attuali contagiati, 8.453 guariti e 57 deceduti); Casteltermini 1.689 (191 attuali contagiati, 1.490 guariti e 8 deceduti); Castrofilippo 698 (53 attuali contagiati, 639 guariti e 6 deceduti); Cattolica Eraclea 730 (65 attuali contagiati, 661 guariti e 4 deceduti); Cianciana 708 (57 attuali contagiati, 645 guariti e 6 deceduti); Comitini 201 (11 attuali contagiati, e 190 guariti); Favara 9.100 (943 attuali contagiati, 8.126 guariti e 31 deceduti); Grotte 1.108 (75 attuali contagiati, 1.030 guariti e 3 deceduti); Joppolo Giancaxio 285 (41 attuali contagiati, 243 guariti e 1 deceduto); Licata 7.404 (648 attuali contagiati, 6.715 guariti, 41 deceduti); Lucca Sicula 321 (33 attuali contagiati, 287 guariti, 1 deceduto); Menfi 2.322 (238 attuali contagiati, 2.068 guariti e 16 deceduti); Montallegro 569 (40 attuali contagiati, 522 guariti e 7 deceduti); Montevago 453 (49 attuali contagiati, 402 guariti e 2 deceduti); Naro 1.402 (111 attuali contagiati, 1.278 guariti e 13 deceduti); Palma di Montechiaro 5.583 (228 attuali contagiati, 5.318 guariti e 37 deceduti); Porto Empedocle 3.818 (348 attuali contagiati, 3.453 guariti, e 17 deceduti); Racalmuto 1.787 (131 attuali contagiati, 1.649 guariti e 7 deceduti); Raffadali 2.872 (312 attuali contagiati, 2.542 guariti, e 18 deceduti); Ravanusa 2.508 (129 attuali contagiati, 2.365 guariti, 14 deceduti); Realmonte 1.073 (83 attuali contagiati, 985 guariti e 5 deceduti); Ribera 4.290 (200 attuali contagiati, 4.057 guariti e 33 deceduti); Sambuca di Sicilia 809 (83 attuali contagiati, 699 guariti e 27 deceduti); San Biagio Platani 668 (114 attuali contagiati, 544 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 1.626 (119 attuali contagiati, 1.501 guariti e 6 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 317 (77 attuali contagiati, 239 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 432 (49 attuali contagiati, 382 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 1.217 (98 attuali contagiati,1.108 guariti e 11 deceduti); Santo Stefano Quisquina 699 (76 attuali contagiati, 620 guariti e 3 deceduti); Sciacca 7.734 (757 attuali contagiati, 6.931 guariti e 46 deceduti); Siculiana 1.248 (121 attuali contagiati, 1.120 guariti, e 7 deceduti); Villafranca Sicula 260 (17 attuali contagiati, 242 guariti e 1 deceduto).

Sono 13 i migranti attualmente positivi al Covid tra le strutture di accoglienza, e le navi quarantena.