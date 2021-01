Al via lo screening per alunni e docenti dell’istituto “Agrigento Centro”.

Al via , domani, la due giorni di screening dedicato ai docenti e agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto “Agrigento Centro” . Domani , nel drive-in di Piazzale Caos, dalle 8:30 alle 13:30, toccherà agli alunni della scuola primaria , il giorno successivo, mercoledì 27, agli studenti della scuola secondaria di primo grado , sempre negli stessi orari. Per la sola giornata assegnata all’ordine di scuola di appartenenza ( Primaria o Secondaria) le attività didattiche verranno sospese, in quanto saranno sottoposti al test anche i docenti in maniera contingentata.

Per essere sottoposti allo screening è necessario: Effettuare la registrazione sul sito web www.aspag.it REGISTRAZIONE CORONAVIRUS. Stampare il consenso informato in unica copia, da portare sottoscritto e compilato in ogni

sua parte. Portare la tessera sanitaria della persona che dovrà sottoporsi al test.“Confidiamo- dice il dirigente scolastico, Anna Gangarossa- nella collaborazione di tutti, docenti e genitori”.