Sottoscritto dal Rup, Francesco Vitellaro, e dal Dirigente del Settore VI , Alberto Avenia, con la ditta incaricata del servizio, il verbale di consegna delle aree e di concreto inizio delle indagini geognostiche – geofisiche, necessarie per la redazione della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della palestra polivalente del Villaggio Mosè.

La sottoscrizione è avvenuta dopo aver eseguito e costatato con un sopralluogo, che le aree di progetto, sulle quali andranno ad eseguirsi le indagini, sono prive di ostacoli e quindi immediatamente disponibili per l’inizio dell’attività.

Si parte da un progetto di fattibilità tecnica economica, complesso redatto dallo studio Sportium “nel pieno rispetto degli obiettivi di sostenibilità ed efficientamento energetico delle opere contemplate nel PNRR. e prevedendo opere di miglioramento dell’efficienza energetica attraverso l’impiego di un’apposita tecnologia e l’utilizzo di fonti rinnovabili e materiali ecocompatibili”.

«Un piccolo ma importante traguardo raggiunto, – afferma l’assessore Gerlando Principato – che ci permette di pensare ai prossimi steep, la redazione del progetto esecutivo e l’inizio dei lavori, già affidati con la formula dell’appalto integrato entro i termini previsti dal PNRR, con già tutti i pareri necessari per la conformità dei lavori. Avendo la “copertura” finanziaria, continua l’assessore Gerlando Principato, siamo fiduciosi di arrivare al completamento dell’opera entro e non oltre il 31 gennaio 2026. Dovrà essere infatti garantito il collaudo e/o l’approvazione del certificato di regolare esecuzione in tempo utile per consentire il pagamento del saldo entro e non oltre il primo semestre del 2026.».

La Palestra polivalente protette di essere una delle strutture sportive più belle, che potrà vantare il nostro territorio, ubicata in un’area strategica della città, al Villaggio Mosè, all’interno di un terreno di proprietà del Comune di Agrigento delimitato a Nord-Ovest da Via Eraclito, a sud da Via Gustavo Chiesi e ad ovest da edifici residenziali, mentre al confine sud sorge il Palacongressi.