La città si trova di fronte a una grave crisi idrica, con conseguenze drammatiche per intere famiglie e operai. È tempo di agire con determinazione.

Siamo stati fortunati che la pioggia e il cattivo tempo abbiano ritardato l’arrivo della bella stagione, mantenendo molte persone lontane dalle spiagge. Tuttavia, dietro questo “benedetto” ritardo si cela una realtà amara: una città e intere famiglie con bambini disperate, operai che dopo una giornata in cantiere non possono neanche lavarsi. La mancanza d’acqua è diventata un’emergenza che non può essere più sottovalutata.

La situazione è già al collasso e non possiamo più permetterci di affrontarla con superficialità. È necessario istituire urgentemente un tavolo tecnico per affrontare questa crisi senza quartiere. La verità è che la crisi idrica non è il vero problema. Girgenti Acque prima e l’Aica adesso acquistavano acqua per distribuirla nelle reti “pubbliche”, ma la loro posizione debitoria li ha ora privati di questa possibilità. La privatizzazione del servizio avrebbe dovuto portare a miglioramenti, installando contatori ovunque e promettendo un servizio migliore a fronte di pagamenti regolari. Tuttavia, a distanza di anni possiamo affermare che la privatizzazione non ha funzionato e che ora ci troviamo in una situazione peggiore di prima.

Non possiamo più limitarci ad aspettare leggi regionali o finanziamenti straordinari. È il momento di pensare a un sistema diverso, efficiente, trasparente e funzionante. Dobbiamo trovare soluzioni concrete per garantire l’accesso all’acqua potabile a tutti, senza eccezioni. È giunto il momento di agire con determinazione e responsabilità per risolvere questa emergenza che colpisce così duramente la nostra comunità