Al via la stagione ufficiale della M Rinnovabili Agrigento

Da questa mattina, con il primo allenamento in programma alle 8.30 al Boschetto di Maddalusa, parte ufficialmente la nuova annata biancoazzurra. Sotto la guida del neo coach Devis Cagnardi, i biancazzurri iniziano a faticare.

Dopo 3 settimane di allenamento tutte in programma al PalaMoncada, la squadra sarà chiamata ai primi test sul parquet. Il clou del precampionato è sicuramente rappresentato dalla Supercoppa di Lega 2, che renderà immediatamente competitiva la preparazione, visto che non si tratta semplicemente di amichevoli ma di un vero e proprio torneo. La Fortitudo, nelle date dell’8, 11 e 15 settembre, è attesa infatti dalle sfide con la Pallacanestro Trapani fuori casa, il Basket Napoli in casa e l’Orlandina fuori casa, in quella che è la prima fase a gironi della competizione. Intanto ieri al PalaMoncada c’è stato il raduno del gruppo. Per quanto riguarda gli innesti, a rinforzare lo “zoccolo duro” della passata stagione –rappresentato da Ambrosin, Cuffaro, Fontana e Pepe –, sono arrivati Albano Chiarastella, Giovanni De Nicolao, Samuele Moretti, Paolo Rotondo e gli americani Tony Easley e Christian James. Questi ultimi due si aggregheranno al gruppo nei prossimi giorni. Sicuramente, il più atteso dai tifosi è Tony Easley, vero colpo ad effetto della campagna acquisti della società di Salvatore Moncada.