Al via il restauro dell’organo della Basilica Cattedrale di Agrigento. I restauri saranno eseguiti dalla ditta Colletti Giuliano di Chiusa Sclafani con fondi della Conferenza CEI – Conferenza Episcopale Italiana 8xmille e Regione Siciliana Assessorato Beni Culturali. Lo strumento è stato costruito nel 1933, dalla ditta Vincenzo Mascioni di Cuvio (Opus 463) assemblando anche parti degli organi del XVII secolo. E’ a trazione elettrica con somieri di tipo elettro-pneumatico con membrane interne (a scarico) azionate dal tasto tramite elettromagneti. I tre corpi sonori (Positivo, Grand’Organo e Recitativo) sono ubicati dietro l’altare maggiore in uno degli antichi prospetti a tre campate piramidali (sec. XVII), cui è stata aggiunta a ogni lato una piccola piramide di cinque canne in pianta leggermente curvilinea.