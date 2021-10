Al via il corso di dattilografia on line al Centro Studi “Camilleri” di Agrigento. Con delibera numero 64 del 15 ottobre scorso, il comune di Comitini e, in particolare, la Giunta municipale guidata dal sindaco, Nino Contino, ha firmato la delibera necessaria per far sì che il corso sostenuto dagli utenti sia valido a tutti gli effetti per migliorare la propria situazione di punteggio nei concorsi Ata e dei concorsi in generale dove l’attestato è previsto. La delibera della Giunta ha validità per tutto l’anno scolastico 2021-2022. Già lo scorso anno, il comune di Comitini aveva deliberato un atto ad hoc a favore della Job House di Agrigento, che ha potuto operare fino al 30 giugno scorso.