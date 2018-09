Al via i lavori per la prossima edizione del Mandorlo in fiore

Si pensa già all’edizione 2019 del Mandorlo in fiore che si terrà dal primo al 10 marzo. Il Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi ha avviato una procedura al fine di trovare sponsor e media partner. Lo stesso Parco, come sostenuto dal Giornale di Sicilia, ha approvato la richiesta del sindaco Firetto avanzata lo scorso sette agosto e che delega al Parco l’organizzazione della sagra. Come responsabile è stato nominato – dal direttore del Parco Giuseppe Parello- Carmelo Bennardo. Ora, “per organizzare un evento di grande impatto per il pubblico, permettendo ai turisti e al contesto del territorio di godere dei momenti culturali, favorendo i flussi turistici e l’aspetto economico della città – ha scritto il Parco archeologico Valle dei Templi – si ritiene opportuno procedere all’attivazione di una procedura selettiva concorrenziale mediante la quale ricercare soggetti che, in veste di sponsor, intendano concludere contratti di sponsorizzazione”.

Dunque, è già stato diramato l’avviso che porterà al vaglio delle offerte di sponsor e media partner. Sono ormai tramontate le epoche in cui l’organizzazione veniva rimandata fino all’ultimo momento: infatti, nelle prossime settimane, non è escluso che si possa venire già a conoscenza di alcuni contatti o di alcuni eventi che saranno collaterali.