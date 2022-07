Al via i casting per produzioni teatrali e cinematografiche

C’è molto interesse per la realizzazione dei casting aperti, condotti da Beniamino Biondi e Ilaria Bordenca, per produzioni teatrali e cinematografiche rivolte ad attori, comparse, figurazioni speciali, ballerini di ambo i sessi e di tutte le nazionalità, solo maggiorenni e anche alla prima esperienza.

È un modo – spiega Biondi- per mettere a sistema realtà di talento spesso sommerse o non coordinate, provenienti da tutta la Sicilia, conquistando professionalità e formando nuove figure sulla scena. Il progetto prevede di creare una vera e propria banca dati, che sarà resa disponibile anche per future produzioni teatrali e per sostenere nuove formazioni nel campo dell’arte, potenziando le migliori risorse siciliane.

Si invitano tutti gli interessati a recarsi nelle giornate di venerdì 15 luglio dalle 10 alle 18 e di sabato 16 luglio, dalle 10 alle 14, presso l’OpenSpace Theater, in via Empedocle 159, o inviando tutto il materiale utile (foto, video, curriculum) all’indirizzo di posta elettronica [email protected]