Ad Agrigento è stato aggiudicato il servizio di vigilanza e salvataggio sulle spiagge per i prossimi 52 giorni. A vincere la gara è stata la cooperativa “Ulisse”. Il servizio sarà svolto sul tratto di costa compreso tra Zingarello e il Kaos. Saranno installate 3 torrette di sorveglianza con 4 operatori per ogni singola postazione che lavoreranno in coppia con turni giornalieri dalle ore 9 alle 19.