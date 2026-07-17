Sono disponibili ancora biglietti per il primo spettacolo del Teatro Classico e del Mito in programma domani sabato 18 luglio alle ore 21 al Teatro dell’Efebo. Il primo evento del cartellone 2026 al Giardino Botanico del Libero Consorzio (via Demetra) prevede la messa in scena de “Le Troiane”, tragedia tra le più conosciute, emozionanti e attuali di Euripide nella versione e adattamento della compagnia “Terra Magica Arte e Cultura” con la regia di Valeria Cimaglia, una delle più giovani e promettenti attrici/registe dei circuiti del teatro classico, diversi ruoli da protagonista in tragedie come Le Trachinie, Medea, Gli Spartani e altre ancora.

“Le Troiane” ha come veri protagonisti la forza straordinaria delle donne, il dolore della perdita e dell’esilio, lo strazio di una madre. E la potenza delle parole di Euripide nel condannare la guerra dal punto di vista dei vinti, con il silenzio che segue alla distruzione e le figure femminili che diventano immagini universali di dolore, resistenza e capacità di custodire la memoria. La prima scelta del 2026 del Libero Consorzio Comunale di Agrigento premia la qualità del cast in scena, impreziosita dalla scenografia e dagli splendidi costumi di Francesca Bax e dalle musiche di Simone Carrino. Un evento da non perdere.

“Dopo l’inaugurazione della stagione 2026 con la Petite Messe Solennelle di Rossini” afferma il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento Giuseppe Pendolino “possiamo confermare l’altissimo livello del cartellone, sia per gli spettacoli del teatro classico che per gli eventi musicali e di teatro, in testa la Settimana Pirandelliana, confermata dopo il ritorno e il successo della scorsa stagione. Saranno ulteriori motivi di attrazione per il pubblico ed i turisti grazie al grande richiamo che hanno gli eventi che promuovono tutte le forme di arte e cultura”.

I biglietti per “Le Troiane” e gli altri eventi della stagione 2026 possono essere acquistati direttamente su www.giardinoefebo.it o al Box Office di Via Imera, tel. 20500.

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