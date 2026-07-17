Il 48enne Luigi Salvaggio, consigliere comunale di Canicattì, è il nuovo deputato regionale in sostituzione di Riccardo Gallo, parlamentare agrigentino finito ieri agli arresti domiciliari per corruzione. Salvaggio, esponente di Forza Italia, resterà all’Assemblea Regionale Siciliana almeno fino a quando non sarà revocata la misura cautelare all’ex coordinatore provinciale del partito forzista.

Bisognerà, però, attendere l’ufficialità che potrebbe arrivare nelle prossime ore e cioè quando la segreteria generale sospenderà Riccardo Gallo. Salvaggio, dirigente aziendale ed amministratore di società operanti nel settore della compravendita di autoveicoli, alle ultime regionali si era piazzato alle spalle di Gallo e di Margherita La Rocca Ruvolo con circa 3.500 preferenze.

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