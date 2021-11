Al teatro della Posta Vecchia “Il delitto Mattarella”.

Venerdì prossimo, 26 novembre, alle 20.30, al teatro della Posta Vecchia di Agrigento, sarà protagonista il regista Aurelio Grimaldi con il suo ultimo film “Il delitto Mattarella”. La manifestazione, ideata e diretta da Aristotele Cuffaro, ha il Patrocinio del comune di Agrigento e dell’ Associazione Southmovie di Marco Gallo. L’incontro con il regista sarà moderato dal critico Beniamino Biondi. “Un imperdibile occasione per gli agrigentini – dice Aristotele Cuffaro- che potranno vedere per la prima volta un film di rilievo storico dedicato ad una delle figure più importanti della Politica siciliana ucciso barbaramente “Pier Santi Mattarella”. E’ bello e curioso potere interloquire con il regista sulla realizzazione dell’ opera e dell’ impressione che il capo dello Stato ne ha avuto alla visione. Un ringraziamento particolare va all’ Assessore alla Cultura di Agrigento Costantino Ciulla per avere sostenuto fortemente l’ iniziativa.”