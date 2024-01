In scena al Teatro della Posta Vecchia di Agrigento, sabato 13 gennaio, alle 21, e domenica 14, alle 18, lo spettacolo “Io non sbaglio mai!”, con Massimiliano Bono e Rosario Terranova. Una commedia, scritta e diretta da Giulia Galati, che vede al centro della storia un professore di matematica scontroso, particolarmente severo con i suoi alunni, che improvvisamente incontra uno strano bambino che gli sconvolge la vita. Un susseguirsi di situazioni esilaranti metterà il professore a dura prova.

In una piccola casa di periferia abita un uomo solo, senza famiglia e senza figli, un Professore vecchio stampo, un po’ burbero, come solo la vita vuota può farti diventare…

Ma una sera, la sua piatta tranquillità, viene sconvolta da una presenza inaspettata: un bambino appare improvvisamente in casa sua, dicendo di essere la sua coscienza, di essere il grillo parlante e chiamandolo, addirittura, Pinocchio!

Un altalenarsi di situazioni esilaranti metterà il pover’uomo a dura prova, tra il cercare di convincere il bambino di avere sbagliato casa e il dubbio di essere, forse, diventato pazzo… un’analisi comica e, a volte amara, trascinerà il pubblico tra risate e dubbi che non tarderanno ad essere risolti.

Posto unico 10 euro. Under 18 e over 65 pagano 8 euro. Informazioni e prenotazioni allo 0922 26737 e al 368 3175996.