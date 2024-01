Domenica prossima, 14 gennaio, si terrà ad Agrigento il primo congresso provinciale di Fratelli d’Italia. Durante l’evento- che si svolgerà dalle 10 all’Hotel Akrabello- saranno eletti il coordinatore e il coordinamento provinciale ed interverranno iscritti e dirigenti locali, regionali e nazionali alla presenza dei vertici del partito. Giusi Savarino, deputato regionale di FdI, sottolinea: «Quella di Agrigento è la provincia che ha registrato il maggiore aumento in percentuale dei tesserati in Sicilia, a conferma che il nostro partito è in continua crescita ed esercita un forte potere attrattivo. Dopo un lungo commissariamento, sono contenta che qui si sia trovata una sintesi per un congresso unitario. Si eleggeranno il coordinatore e un coordinamento provinciale rappresentativo, ulteriore valore aggiunto per dare voce alle legittime istanze che provengono dal territorio».