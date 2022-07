Al seminario di Agrigento si presenta “Francesca” di Felice Cavallaro

Saranno il fondatore di Libera don Luigi Ciotti e il direttore di “Avvenire” Marco Tarquinio a partecipare alla presentazione del nuovo libro di Felice Cavallaro “Francesca. Storia di un amore in tempo di guerra”, dedicato al profondo legame sentimentale di Francesca Morvillo e Giovanni Falcone. L’evento, organizzato da Strada degli Scrittori e Mudia, il Museo diocesano, si terrà lunedì 11 luglio ad Agrigento, a partire dalle 20:30 nell’atrio del seminario arcivescovile di piazza don Minzoni. Don Ciotti e il direttore Tarquinio converseranno con l’autore del romanzo, il giornalista che dieci anni fa ha ideato la “Strada degli scrittori”. La presentazione del libro rientra tra le iniziative del Master di Scrittura organizzato dall’associazione con Treccani Accademia e Treccani Cultura che è in svolgimento in questi giorni al polo culturale “San Lorenzo” ed è dedicato quest’anno alle “Parole della sostenibilità”. La presentazione del libro, edito da Solferino, sarà introdotta dal vicario generale Don Giuseppe Cumbo. Previsto il saluto conclusivo dell’arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano. Coordinerà l’incontro la giornalista Alessandra Turrisi. La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti.