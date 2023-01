Al San Giovanni di Dio rimessi in funzione gli ascensori

Diverse volte nel corso degli anni l’utenza dell’ospedale di Agrigento ha lamentato il non funzionamento degli ascensori con la conseguenza che molti pazienti che si sottopongono a terapie ai piani alti dell’ospedale arrivano stanchi. Arriva una buona notizia: al San Giovanni di Dio sono stati rimessi in moto tutti gli ascensori del blocco D della struttura di contrada Consolida. Lo dice in un video il commissario dell’Asp, Mario Zappia: “L’azienda ha aggiudicato un contratto aperto da circa 300mila euro- fa sapere- che consentirà manutenzione ordinarie e straordinarie degli impianti elevatori sia dell’ospedale di Agrigento che di quello di Sciacca, spesso oggetto di rotture che hanno ripercussioni molto serie sui pazienti e le loro famiglie. Il progetto, ha spiegato Zappia, è di rinnovare gli impianti, ormai vetusti, riducendo così la probabilità di rotture. Cose normali che ad Agrigento sono diventate anormali”.

