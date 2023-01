Al consorzio universitario di Agrigento un convegno per celebrare la Giornata Mondiale dell’Istruzione

Lunedì 23 gennaio prossimo, alle 9, si svolgerà nell’Auditorium Rosario Livatino di Empedocle Consorzio Universitario di Agrigento, un Convegno per la celebrazione della “Giornata Mondiale dell’Istruzione”, istituita dall’ONU, durante il quale Autorità, Dirigenti Scolastici e Funzionari Pubblici, ma soprattutto gli studenti delle scuole della provincia, incontreranno il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Mariella Buffa, il Docente di Comunicazione dell’Università di Messina, Francesco Pira, l’Assessore Regionale alla Istruzione e Formazione, Mimmo Turano. “Parole e istruzione” costituiscono un inseparabile connubio, nelle tematiche che verranno trattate dai Relatori nella giornata di lunedì. Investire sulla parola rappresenta il modo migliore per garantire la comunicazione interpersonale e che riveste fondamentale importanza in tutti i campi della vita di ogni individuo; parola che va nutrita di significati, contenuti e modi, attraverso l’istruzione. Questi ed altri stimolanti temi verranno quindi affrontati lunedì mattina in questo importante Convegno, organizzato dal Consorzio Universitario di Agrigento insieme alla Fidapa – BPW Italy – sezione di Agrigento, con il quale s’inaugura il calendario delle attività culturali dell’anno 2023.