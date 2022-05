Al Porticciolo cucina a vista e ricambio d’aria in entrata

Quello della cucina a vista è un trend crescente in tutto il mondo ma che tarda ad arrivare in Italia: al Porticciolo di San Leone è realtà. E’ tra i pochi virtuosi a sposare il concept che sta dietro una scelta apparentemente solo di arredamento, ma in realtà di grande rispetto verso il cliente diventato con il tempo anche spettatore: e ciò non solo per mero spirito di curiosità, quanto per capire cosa sta succedendo, come si crea un’elaborazione gastronomica e, non per ultimo, come lo si dispone sul piatto. Questa tendenza alla cucina a vista , fortemente voluta dalla famiglia Vermi, offre, inoltre, accesso diretto alle informazioni sulle condizioni igieniche, sulla professionalità dello staff. A curare il sistema degli impianti della cucina è stato il consulente, Andrea Castellano. Inoltre, la cucina “diretta” dallo chef Calogero Messina, è una delle prime ad Agrigento ad avere un impianto di areazione sia in uscita che in entrata: questo evita cattivi odori in cucina e anche che si possano diffondere in sala.