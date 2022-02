Al Politi “FOIBE: Il Giorno del Ricordo”

Giovedì 10 febbraio, alle 11, nell’aula Magna del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Politi di Agrigento in Via Acrone, 12, avrà luogo l’evento commemorativo “FOIBE: Il Giorno del Ricordo” voluto dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Agrigento assieme al Lions Club Agrigento Valle dei Templi.

Con la legge 92 del 2004 la Repubblica ha riconosciuto il 10 febbraio quale “Giorno del ricordo”, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

L’evento mira a preservare e tramandare il nostro patrimonio storico sensibilizzando i giovani ad una visione europea di fratellanza e unità e rendendoli cittadini consapevoli e depositari di una memoria collettiva integra. La memoria storica è necessaria, è giusta, è doverosa nei confronti di tutti gli italiani “inghiottiti” nelle foibe: la scuola ha il dovere di conoscere e di trasmettere affinché ciò che è stato non sia più.

All’ incontro, organizzato in modalità mista, online e in presenza, interverranno la Prof.ssa Maria Assunta Iacona (docente e presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi), il Dott. Gaetano Salemi (avvocato), il Prof. Francesco Pira (docente di Sociologia all’Università di Messina) e Luca Gambino (presidente della C.P.S. di Agrigento ed allievo della classe 5 E Scientifico del Liceo Politi), con intermezzi multimediali ed un momento di conclusione artistico e musicale a cura di Flavia Dinolfo e Giorgia Volpe del Liceo Classico e Musicale “Empedocle” di Agrigento.

L’invito alla partecipazione in presenza è esteso ai Dirigenti Scolastici e ai rappresentanti di Istituto e/o Consulta di tutte le scuole secondarie di secondo grado della nostra provincia, in un numero massimo di due.

Per i restanti alunni, che si troveranno regolarmente nelle loro classi di appartenenza nei vari istituti, è prevista la partecipazione all’iniziativa in modalità online, attraverso un link che indirizzerà gli uditori alla trasmissione in live YouTube della conferenza.

Il Dirigente Scolastico del Liceo Politi, che ha accolto con entusiasmo l’invito ad ospitare la manifestazione, invita ad una ampia partecipazione facendo sue le parole del poeta e saggista italiano Mario Luzi “Noi siamo quello che ricordiamo, il racconto è ricordo, il ricordo è vivere”.