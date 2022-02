Al “Città dei Templi” un taglio del nastro contro la crisi: ecco Bruno Euronics

Bruno Euronics, azienda con più di 85 anni di esperienza nel settore della tecnologia, in un momento di estrema incertezza e difficoltà per l’economia per gli effetti della pandemia Covid-19, apre un nuovo punto vendita di elettronica, un megastore al centro commerciale “Città dei Templi” di Agrigento. Una struttura elegante ed imponente con molteplici novità adeguata a soddisfare rapidamente le esigenze degli attuali veloci ritmi di vita. Tra gli obiettivi quello di proseguire nella virtuosa mission di creare posti di lavoro nel territorio e offrire i propri servizi e soluzioni tecnologiche, sempre più all’avanguardia, ad un pubblico attento ed esigente. Il nuovo negozio prevede 20 nuove assunzioni di giovani addetti alla vendita che sono pronti ad offrire assistenza e consulenza alla clientela. L’inaugurazione del nuovo punto vendita questa mattina, 8 febbraio, nel corso di una cerimonia, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, anche i Co-Amministratori Delegati dell’azienda, Claudia Andronico e Diego Crisafulli, il direttore del centro commerciale, Elisa La Rocca, oltre alle autorità della città di Agrigento. Quello di Villaseta sarà il quarto punto vendita della Bruno Euronics presente in provincia di Agrigento, dopo Castrofilippo, Licata e Agrigento- Villaggio Mosè.