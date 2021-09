Al Maracanã torneo di padel per salutare l’estate

Un torneo di Padel per salutare l’estate 2021 si svolgerà i prossimi 17, 18 e 19 settembre al Maracanã Soccer club, in via Magazzeni, ad Agrigento. Intermedio maschile e intermedio misto, queste le due categorie previste per un totale di 40 coppie. Il padel è una disciplina sportiva accompagnata negli ultimi tempi da un sempre maggiore entusiasmo ed un progressivo aumento dei “padelisti”. Il torneo si svolgerà durante tutto il pomeriggio di venerdì 17 e tutta la giornata di sabato 18 e domenica 19. Lo scopo dell’evento è quello di divertirsi vivendo momenti di sport, amicizia e sana competizione. Trofei ai primi tre vincitori di ciascuna categoria. Previsti anche eventi collaterali. Per info si può contattare il numero 3280122722