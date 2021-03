Al don Michele Arena di Sciacca sulla gestione dell’emergenza sanitaria e sociale.

Nella giornata di oggi l’Assessore Regionale agli Enti locali, Marco Zambuto, ha partecipato ad un seminario online, organizzato dall’Istituto Don Michele Arena di Sciacca, diretto dal Dirigente Scolastico, Calogero De Gregorio, sul tema: “Il ruolo della Regione e del Comune nella gestione dell’emergenza sanitaria e sociale, e la sfida del rilancio economico dei paesi dell’agrigentino”. L’attività rientra nell’ambito del progetto di educazione civica coordinato dalla docente, Carmen Sferlazza. Il dibattito ha riscontrato una larga partecipazione di docenti suscitando l’interesse e l’intervento delle classi coinvolte. Diverse sono state le tematiche affrontate nel corso del seminario dagli alunni delle quarte classi:lo studio dei diritti e doveri sanciti dalla Costituzione e della normativa a livello sovranazionale, nazionale e locale; l’attenzione alla cittadinanza attiva e alle tematiche riconducibili al mondo del lavoro. Al seminario ha preso parte anche il Presidente del Consiglio Comunale di Agrigento, Giovanni Civiltà che nel suo intervento ha evidenziato l’importanza dell’integrazione socio-sanitaria, il rafforzamento dei servizi sociali in una ottica di integrazione fra i diversi livelli di governo le politiche sociali messe in atto per fronteggiare l’emergenza COVID. Al termine del dibattito l’assessore Marco Zambuto ha invitato i ragazzi dell’ Arena di Sciacca a visitare la sede più antica del parlamento europeo.