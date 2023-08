Agrigento, 19 Agosto 2023 – L’arte e la cultura prendono vita in uno straordinario spettacolo che prenderà il palcoscenico del Teatro del Parco di Via Panoramica dei Templi, ad Agrigento. Lunedì 21 Agosto 2023, alle ore 21:00, verrà presentata “Al di là del Mare”, un’emozionante performance teatrale e musicale ispirata a opere letterarie di rilievo.

La pièce, liberamente tratta da “Il Gommone” di Salvatore Indelicato, “Novecento” di Alessandro Baricco e “La Leggenda del Pianista sull’Oceano” di Giuseppe Tornatore, si focalizza sui sogni e le aspirazioni inarrivabili che risiedono “al di là del mare”. Questo straordinario spettacolo coinvolgerà il pubblico attraverso recitazione, movimenti scenici, pianoforte e tromba, creando un’esperienza multisensoriale indimenticabile.

La performance vedrà i talentuosi interpreti Salvatore Di Salvo e Salvo Preti portare in scena la magia dei sogni irraggiungibili, affiancati da Salvatore Galante al pianoforte e Salvatore Lo Bello alla tromba. La sinergia di questi artisti contribuirà a creare un’atmosfera unica, in cui l’arte teatrale e la musica si fonderanno in un’unica espressione emozionale.

L’ideazione e la regia di “Al di là del Mare” sono firmate da Salvatore Di Salvo, direttore artistico dell’Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento. Questa associazione, impegnata da tempo nella promozione dell’arte e della cultura nel territorio, ha prodotto lo spettacolo in collaborazione con il patrocinio del Parco Valle dei Templi di Agrigento, un ulteriore segno dell’importanza e della risonanza culturale dell’evento.

L’ingresso all’evento è gratuito e aperto al pubblico, fino ad esaurimento dei posti disponibili. “Al di là del Mare” si configura come un’opportunità imperdibile per immergersi in un’esperienza artistica coinvolgente, che coniuga il fascino delle parole e la potenza della musica, in un luogo di grande rilevanza storica e culturale come il Teatro del Parco.

Contatti per ulteriori informazioni: ingresso gratuito