Secondo appuntamento dell’attesa serie “Pomeriggi Musicali al Circolo Culturale Empedocleo”. L’evento si terrà giovedì 18 gennaio 2024 alle 18:30, al Circolo Culturale Empedocleo di Agrigento. L’incontro vedrà come protagonisti i talentuosi studenti del Liceo Classico e Musicale Empedocle di Agrigento, che porteranno sul palco la loro passione e il loro talento attraverso esibizioni di musica da camera. Questo evento rappresenta una opportunità per sostenere e apprezzare le giovani promesse del nostro territorio. Il “Pomeriggio Musicale” è pensato per essere un incontro di gioia e ispirazione, dove la comunità di Agrigento può riunirsi e condividere l’amore per la musica in un ambiente accogliente e stimolante. Il Circolo Culturale Empedocleo si conferma ancora una volta un luogo di incontro, di scambio culturale e di crescita per la comunità, ospitando eventi che arricchiscono il tessuto sociale e culturale della città. L’ invito è rivolto a tutti gli appassionati di musica, gli amici del Circolo e chiunque desideri trascorrere una serata all’insegna della bella musica e dell’armonia a partecipare. L’ingresso è libero