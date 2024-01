“Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”, qualcosa si muove. Nei giorni scorsi si è svolto un vertice a Palermo, convocato dall’assessore regionale ai Beni Cultura e all’Identità Siciliana, Francesco Scarpinato, al quale hanno preso parte il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè e l’assessore comunale Costantino Ciulla oltre al direttore dell’Ente Parco, Roberto Sciarratta e al Commissario Straordinario del Consiglio del Parco, Giuseppe Parello. Lo scopo è stato quello del confronto tra i principali componenti della costituenda “cabina di regia” in vista dell’importante appuntamento.

“L’assessorato ai beni Culturali e identità siciliana – spiega l’assessore Scarpinato – ha effettuato un’azione di coordinamento e raccordo tra la regione, il ministero dei beni culturali e il comune di Agrigento per le attività inerenti la programmazione delle attività prodromiche allo sviluppo di “Agrigento capitale italiana della Cultura 2025”. Non sto a dire quanto Agrigento sia Città densa di bellezze straordinarie, territorio conosciuto e apprezzato per il fascino dei suoi monumenti e del paesaggio, che fa da sfondo alla ricchezza delle relazioni umane. Adesso la Città dei Templi avrà una notorietà ancora maggiore e attirerà visitatori da tutto il mondo, valorizzando sia la parte archeologica, sia le numerose iniziative culturali messe in campo”.

-Quali sarebbero quelle promosse dall’Ente Parco?

“A far da apri pista alle grandi iniziative – dice Scarpinato – è stata la mostra della “Vergine delle rocce” di Leonardo da Vinci, curata da Vittorio Sgarbi. L’assessorato ai Beni Culturali si è attivato inoltre affinché Agrigento facesse da cornice per la sottoscrizione di un importante protocollo d’intesa per la collaborazione in materia di conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo sottoscritto dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci e il Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano. Ed ancora, lo scorso novembre, la Valle dei templi ha festeggiato il suo milionesimo visitatore, confermandosi tra le mete più attrattive del Paese. Il traguardo raggiunto quest’anno fa entrare di diritto la Valle dei templi nella top ten dei siti culturali più visitati in Italia. Guardando la classifica stilata dal ministero della Cultura nel 2022, il sito agrigentino, ai vertici dei luoghi del sud Italia, dovrebbe collocarsi a metà classifica, dopo Colosseo, Galleria degli Uffizi e Pompei, dinanzi al Museo Egizio di Torino, che lo scorso anno si è piazzato in sesta posizione sfiorando i 900 mila ingressi. L’ennesima dimostrazione che la scelta di farne la capitale della cultura per il 2025 è stata quanto mai appropriata”.

-La Regione Siciliana finanzierà quindi, attraverso il suo Assessorato, “Agrigento capitale”?

“Il governo regionale si è impegnato inoltre, con l’approvazione della manovra finanziaria, a stanziare 5 milioni di euro per avviare tutte quelle opere ed attività necessarie a sostenere il territorio – conferma l’assessore ai Beni Culturali, aggiungendo – Sempre all’interno della Valle dei Templi è stato recentemente inaugurato il giardino sensoriale. Un piccolo eden arredato con alberi, arbusti ed erbe mediterranee che permette ai visitatori di entrare in completa armonia con la natura attraverso il tatto, l’udito, la vista, l’olfatto e persino il gusto. Ogni tracciato è stato studiato e realizzato pensando anche ai visitatori con disabilità. Un passamano “intelligente” e un percorso tattile aiutano nella visita anche le persone ipovedenti. Abbiamo inoltre provveduto a restituire alla piena fruizione dei visitatori anche la villa romana di Durrueli a Realmonte. Si tratta di una vera e propria “villa marittima” di età imperiale, risalente al primo secolo dopo cristo, decorata a mosaici, con le terme perfettamente visibili e affacciata sul mare, a poche centinaia di metri dalla Scala dei Turchi. In programma – conclude Francesco Scarpinato – abbiamo molte altre cose in itinere ma è giusto che a parlarne per primi siano i protagonisti diretti, il Comune e il Parco Archeologico e lo faranno quanto prima”.

LORENZO ROSSO