Debutto vincente per mister Favarin sulla panchina dell’Akragas nel debutto all’Esseneto. Il tecnico pisano decide di tenere fuori giocatori del calibro di Lo Faso, sulla carta alle prese con fastidi fisici, e trova una vittoria che è puro ossigeno per rilanciare le ambizioni di risalita. I biancazzurri hanno superato il Paternò con un secco 2-0 nello stadio Esseneto, ritrovando così una vittoria fondamentale. A firmare il successo sono stati Da Silva e Tuccio, protagonisti di una prestazione convincente.

La partita si apre con un Paternò agguerrito che, al 18’, crea un’occasione su un errore di Meola. Dopo un batti e ribatti, il pallone termina sul fondo, lasciando l’Akragas indenne. I padroni di casa provano a reagire al 21’ con un cross di Grillo, neutralizzato senza difficoltà dal portiere Mileto.

Il match si sblocca al 26’: Da Silva si eleva in area sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto magistralmente da Grillo, trovando l’incrocio dei pali con un colpo di testa preciso e potente. L’Esseneto esplode di gioia per il vantaggio biancazzurro.

Il primo tempo si conclude con un crescendo di emozioni. Panarello ci prova da lontano al 40’, trovando Dregan attento nella parata. Poco dopo, Ferrigno calcia alto, mentre al 44’ Guida obbliga il portiere akragantino a salvarsi in angolo con un grande intervento.

Nel secondo tempo, il Paternò aumenta la pressione cercando il pareggio. Al 14’, Guida sfiora il palo con un diagonale velenoso, mentre due minuti più tardi serve Asero, che però manca lo specchio della porta. Gli ospiti continuano a spingere, ma la difesa dell’Akragas regge, con Dregan decisivo in più occasioni.

Al 44’, l’episodio che chiude il match: Christopoulos viene atterrato in area da Mileto, e l’arbitro assegna il calcio di rigore. Tuccio, il migliore in campo, si incarica della battuta e spiazza il portiere avversario, siglando il definitivo 2-0.

Con questa vittoria, l’Akragas rilancia le sue ambizioni, ritrovando fiducia e compattezza. Mister Favarin può essere soddisfatto della prestazione, soprattutto per la solidità mostrata nei momenti di maggiore pressione avversaria.

Il pubblico dell’Esseneto, accorso numeroso, ha risposto con entusiasmo, dando nuova linfa ai giganti biancazzurri, che ora guardano con ottimismo ai prossimi impegni.

IL TABELLINO

AKRAGAS – PATERNO’ 2-0

Marcatori: 26’ pt Da Silva, 45’ st Tuccio (rig)

AKRAGAS (4-3-3): Dregan 6; Di Stefano 6, De Marino 6, Da Silva 6.5, Prestigiacomo 6; Meola 6, Ferrigno 6, Palazzolo 6; Leveh 6 (28’ st Christopoulos), Grillo 6.5 (39’ st Violante), Tuccio 7. Gerlero, Galliano, Riggio, Bevilacqua, Centorbi, Risso, Di Franco. All. Favarin.

PATERNO’ (4-4-2): Mileto 6; Sinatra 6 (43’ st Di Francesco), Marino 6, Panarello 6 (1’ st De Jusus), Porcaro 6; Viglianisi 6, Asero 6, Bertella 6 (1’ st Pappalardo 6), Sanseverino 5.5 (1’ st Marin 6); Guida 6.5, Pinotti 5.5 (7’ st Retucci). A disp.: Tosoni, C. Greco, M. Greco, Puglisi. All. Catalano

Arbitro: Frazza di Schio 5

Assistenti: Fiore-Panella.

Ammoniti: pt 15’ Sanseverino, 28’ Panarello, 41’ Palazzolo; st 29’ Grillo, 35’ De Jusus e Tuccio; 41’ Christopoulos.

Angoli: 2-3

Recupero: 0-4

