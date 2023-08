Nel primo test amichevole stagionale, l’Akragas ha dimostrato il suo potenziale battendo con un netto 8-0 la formazione del San Giovanni Gemini, militante nel campionato di Promozione. La partita ha visto in luce i giovani talenti biancoazzurri, che hanno mostrato grande tecnica e determinazione sul campo.

La formazione dell’Akragas, guidata dal tecnico Marco Coppa, si è schierata con un 3-4-2-1, presentando una squadra solida e ben organizzata. La difesa, composta da Rechichi, Mannina e Sanseverino, ha saputo tenere bene a bada gli attacchi avversari, consentendo poche occasioni al Gemini.

Il primo tempo si è concluso con un vantaggio di 1-0 per l’Akragas, grazie alla rete su rigore di Llama. Nonostante il risultato, il Gemini di mister Renato Maggio ha mostrato una difesa ben strutturata, resistendo con ordine alle offensive dei padroni di casa. Trombino e Litteri, tra i più vivaci in avanti per l’Akragas, hanno sfiorato più volte la marcatura.

Nella ripresa, il tecnico Coppa ha dato spazio a tutti gli altri calciatori in organico, offrendo loro l’opportunità di mostrare il loro talento in campo. Dall’altra parte, il Gemini ha schierato diversi giovani, dando loro l’occasione di misurarsi contro una squadra di categoria superiore.

L’Akragas ha continuato a imporre il suo gioco e a segnare con regolarità. Le reti sono arrivate grazie alle prestazioni di Veneroso, Le Mura, Vizzini, e Perez, quest’ultimo con un calcio di rigore. La doppietta finale è stata siglata da Di Mauro, dimostrando il suo istinto realizzativo.

Questo test amichevole ha permesso all’Akragas di mettere alla prova la sua forza e coesione come squadra, mentre il Gemini ha potuto misurarsi contro un avversario di livello superiore, permettendo ai giovani talenti di guadagnare esperienza e crescere come giocatori.

Ora l’Akragas guarda con ottimismo alla nuova stagione, con la consapevolezza del proprio potenziale e della dedizione dei suoi giocatori. Il cammino è appena iniziato, ma la prestazione di oggi ha sicuramente dato fiducia e motivazione alla squadra per affrontare le sfide future.