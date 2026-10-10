L’Akragas SLP torna all’Esseneto. Domenica 11 ottobre, alle ore 15.30, i biancazzurri affronteranno la Vigor Borgettonella quinta giornata del campionato di Eccellenza. La squadra di Fabrizio Cammarata arriva all’appuntamento dopo il prezioso successo esterno contro la Parmonval, deciso dalla rete di Ten Lopez, ma il tecnico invita tutti a tenere alta la concentrazione e soprattutto a non lasciarsi condizionare dalla classifica.

«Siamo contenti di essere lì perché in questo momento ce lo meritiamo, ma è ancora troppo presto – sottolinea Cammarata –. Dobbiamo pensare soltanto a lavorare e continuare così. La vittoria di Mondello ormai appartiene al passato: adesso mi interessa esclusivamente preparare bene la partita di domenica». Di fronte ci sarà una Vigor Borgetto ancora ferma a zero punti, ma reduce dal cambio di allenatore. Un particolare che, secondo Cammarata, rende la sfida ancora più insidiosa.

«Hanno cambiato allenatore questa settimana e conosco il nuovo tecnico: è molto bravo e sicuramente metterà bene la squadra in campo. Quando arriva un allenatore nuovo tutti vogliono mettersi in mostra e inconsciamente si trova qualcosa in più. Per questo dobbiamo stare molto attenti. Ci aspetta una partita tutt’altro che facile».

Il tecnico biancazzurro può comunque contare sulla profondità dell’organico: «Gli infortuni fanno parte del lavoro, soprattutto quando si lavora tanto. Fortunatamente abbiamo una rosa ampia e di qualità. Chiunque venga chiamato in causa dà sempre il massimo. Sono contento soprattutto dell’atteggiamento dei ragazzi: indipendentemente dall’avversario, si allenano sempre con grande intensità».

A presentare la sfida anche Ten Lopez, match winner contro la Parmonval. L’attaccante argentino non nasconde la soddisfazione per il momento dell’Akragas, ma invita a ragionare partita dopo partita. «La classifica si guarda, perché è importante, e siamo contenti della posizione in cui ci troviamo. Ma manca tantissimo. È un girone forte e sappiamo che ogni domenica sarà una battaglia. Dobbiamo pensare settimana dopo settimana».

Lopez è tornato anche sul gol di Mondello: «Un attaccante ha sempre bisogno di segnare, ma avevamo preparato quella partita per vincere e non importava chi avrebbe fatto gol. Per fortuna è toccato a me, ma la cosa più importante è avere portato a casa tre punti pesanti». Adesso l’obiettivo è dare continuità ai risultati davanti al pubblico dell’Esseneto.

«Domenica sarà un’altra battaglia. Dobbiamo capire subito che giochiamo in casa e che vogliamo i tre punti. Non dobbiamo pensare alla posizione in classifica del Borgetto, ma soltanto a dare il massimo e lasciare i tre punti ad Agrigento». Infine, l’appello ai tifosi: «Il loro sostegno è fondamentale. Giocare all’Esseneto, con la nostra gente, ha tutto un altro sapore. Speriamo che partita dopo partita vengano sempre più tifosi e che lo stadio possa riempirsi».

AKRAGAS SLP – VIGOR BORGETTO

5ª giornata – Campionato di Eccellenza

Domenica 11 ottobre 2026 – ore 15.30

Stadio Comunale “Esseneto” – Agrigento.

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