Akragas verso il derby con la Pro Favara. Mister Terranova: “Mi aspetto una gara difficile”

Domenica, 24 aprile, sarà derby tra Pro Favara e Akragas. I botteghini dello Stadio “Bruccoleri” rimarranno chiusi per ordine pubblico. Gli sportivi, per l’accesso nei vari settori dello stadio (ospiti e locali), dovranno munirsi del biglietto acquistandolo solo nei punti prevendita entro sabato 23 aprile alle ore 20.00. A Favara, nello stadio, dalle 15 alle 20, ad Agrigento al Caffè dei Fiori , del Villaggio Mosè. La Pro Favara è quarta forza del girone A di Eccellenza, la sfida di domenica al Bruccoleri sarà per entrambe le compagini un crocevia decisivo. Il tecnico biancazzurro Nicola Terranova presenta la partita, calcio d’inizio alle ore 16:30.