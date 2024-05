Equilibrio nelle partite ma soprattutto correttezza Fair play e tanto spettacolo.

Una vera e propria festa dei vivai che ha richiamato numerosi atleti, tecnici, addetti ai lavori, genitori e familiari. Al “Carnival Cup” di Brolo, a Messina, fa parlare di sé la categoria under 15 dell’Akragas che porta a casa la vittoria. Palpitanti partite si sono susseguite in un torneo a gironi: i giovani guidati dai mister Emiliano Bellavia e Dino Di Rosa, hanno avuto la meglio nel proprio girone contro lo Sport Palermo, squadra che disputa sfide regionale, Catanzaro impegnata anche in partire nazionali e Fada Palermo. Poi, la sfida con le prime degli altri gironi: i calciatori under 15 akragantini hanno vinto ai calci di rigore. Per la cronaca, primi a pari merito Akragas e terzo tempo con alle spalle l’Athena, squadra anche questa di Agrigento.

Equilibrio nelle partite ma soprattutto correttezza Fair play e tanto spettacolo. Aldilà dei risultati, è stata una bellissima esperienza per i giovani calciatori che hanno vissuto un weekend di calcio, un modo per stare insieme con i propri coetanei con i quali confrontarsi. Una occasione di crescita per i ragazzi e per le società, a prescindere dai risultati, perché non si tratta “solo” di calcio ma ciò che conta è il gruppo, l’amicizia e il confronto con i pari età.