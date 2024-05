Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento per “liberare” l’agrigentino che è rimasto dentro, per circa mezz’ora, nell’ascensore del parcheggio pluripiano di via Empedocle. È accaduto nella notte fra sabato e domenica. L’uomo, dopo vari tentativi per far ripartire l’impianto, non ha potuto far altro che chiamare il 112 e chiedere aiuto ai pompieri che si sono subito precipitati sul posto e hanno “liberato” l’agrigentino.