Akragas Totò Vullo ha convocato 21 calciatori per la partita contro il Mazara – VIDEO

Comunicato stampa del 4 gennaio 2020 – L’ allenatore dell’Akragas Totò Vullo ha convocato 21 calciatori per la partita di domani, domenica 5 gennaio , in trasferta contro il Mazara , alle ore 15 e valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, girone A.

Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Paterniti, D’Angelo

Difensori: Lala, Faulisi, Procida, Ferrante, Daoudi, Biancola, Giarrusso, Mannina

Centrocampisti: Licata, La Rocca, Caternicchia, Ruggeri, Treppiedi, Pirrone

Attaccanti: Santangelo, Gambino, Taormina, Biondo, Foti