Akragas: Sonia Giordano chiama a raccolta i tifosi

Il Presidente dell’Akragas Sonia Giordano carica l’ambiente in vista della finalissima di domenica prossima contro la Sancataldese per la promozione in Serie D, in programma allo stadio di Mazara del Vallo, con inizio alle ore 16:30. Il Presidente chiama a raccolta i tifosi e li esorta a sostenere la squadra allo stadio di Mazara del Vallo. “Chiedo ai nostri splendidi e passionali tifosi di starci vicino in occasione dell’ultima e delicata sfida della stagione. Sarebbe bello vederli in gran numero presenti domenica ad incitare la squadra come hanno fatto domenica scorsa contro la Nissa. Il loro tifo, il loro calore è indispensabile per caricare la squadra contro la forte Sancataldese. Purtroppo sono pochi i biglietti a disposizione dei nostri tifosi, soltanto 385, ma sono certa che il nostro pubblico sarà il dodicesimo uomo in campo”.