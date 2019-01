Akragas, solo un pari con il Balestrate: all’Esseneto finisce 0-0

Ancora un passo falso per l’Olimpica. L’Akragas deve accontentarsi di uno 0-0 contro il Balestrate nella sfida valida per la 18esima giornata di Promozione giorne A. La squadra di Falsone questa volta non sfrutta il fattore campo. In 9 partite casalinghe ha vinto 7 volte e pareggiato 2 volte. Nelle ultime 2 partite giocate in campionato ha raccolto solo un punto. Alla luce dei risultati ondierni, lOlimpica rimane momentaneamente fuori dalla griglia playoff. “Abbiamo sprecato tanto, ci è mancato un pò di fortuna” ha detto Falsone a fine gara.

Posted by Agrigento Oggi on Sunday, January 20, 2019