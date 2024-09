Esordio in campionato per l’Akragas di Lillo Bonfatto: oggi alle 15:00 calcio d’inizio sul campo di Locri

L’Akragas di Lillo Bonfatto si prepara all’esordio in campionato oggi pomeriggio, con il calcio d’inizio previsto per le 15:00 sul campo di Locri. La squadra agrigentina arriva a questa sfida con grandi aspettative, desiderosa di iniziare la stagione con una vittoria. L’allenatore Bonfatto ha convocato un gruppo completo e ben bilanciato, pronto a mettere in campo tutte le proprie forze per strappare i primi tre punti.

Secondo il giornalista Carmine Barbaro de La Gazzetta del Sud, la formazione del Locri dovrebbe vedere al centrocampo Batiz, che sta guadagnando fiducia e migliorando progressivamente il proprio ritmo gara. In attacco, è probabile che Ficara e Romano trovino spazio lungo le fasce, mentre al centro l’incertezza rimane tra Matheus e Pelle, con una leggera preferenza per il primo. Tra i protagonisti attesi c’è anche un volto noto ai tifosi dell’Akragas: si rivede infatti Pantano, ex difensore della squadra agrigentina, ora in forza al Locri. Si respira un clima di grande attesa tra i tifosi, che sono fiduciosi e pronti a sostenere la loro squadra con un buon afflusso di pubblico sugli spalti.

Per quanto riguarda la formazione dell’Akragas, Bonfatto sembra intenzionato a schierare la sua squadra con il modulo 4-3-3. In porta dovrebbe esserci Stefan Alex Dregan, mentre in difesa Joao Afonso Paula Da Silva e Desiderio Michele Garufo guideranno la linea difensiva, affiancati da Francesco Meola e Angelo Rechichi. A centrocampo Michele Di Rienzo e Nicolò Palazzolo formeranno una coppia solida, con Andrea Di Stefano che darà il suo contributo in fase di costruzione. In attacco, il tridente dovrebbe essere composto da Paolo Grillo, Simone Lo Faso e Vincenzo Kevin Tuccio, pronti a colpire la difesa avversaria con la loro velocità e precisione.

La partita sarà diretta dall’arbitro Christian Ferruzzi, della sezione di Albano Laziale, assistito da Michele Nappi e Davide Gneo, entrambi della sezione di Latina. Si preannuncia una sfida intensa e combattuta, con l’Akragas determinata a partire col piede giusto e il Locri deciso a non concedere nulla davanti al proprio pubblico.

Per la partita di oggi è prevista la diretta streaming.

Basta andare sul sito web www.locri1909.it e nella sezione ‘DIRETTA TV’, acquistare la partita.

𝐃𝐚 𝐨𝐠𝐠𝐢 è 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐮𝐧 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐢 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐬𝐮 𝐚𝐜𝐪𝐮𝐢𝐬𝐭𝐨 𝐠𝐚𝐫𝐚, 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐬𝐮 𝐰𝐡𝐚𝐭𝐬𝐚𝐩𝐩: +39 377 0874819