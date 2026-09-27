Akragas, risposta da grande: 2-0 alla Sancataldese con Luís Henrique e Giorgio
I biancazzurri riscattano subito la sconfitta di Castellammare e battono all’Esseneto una delle formazioni più accreditate del girone. Il brasiliano sblocca all’11’, il giovane Giorgio chiude i conti a inizio ripresa
AGRIGENTO – La risposta che serviva. L’Akragas rialza immediatamente la testa dopo la sconfitta di Castellammare e lo fa nel modo migliore, battendo 2-0 la Sancataldese all’Esseneto nella terza giornata del campionato di Eccellenza.
Un successo pesante per la formazione di Fabrizio Cammarata, arrivato contro una Sancataldese retrocessa dalla Serie D e presentatasi ad Agrigento forte di due vittorie nelle prime due giornate. L’Akragas non si lascia intimidire e indirizza la partita già nel primo tempo.
A sbloccare il risultato è Luís Henrique all’11’. Il centravanti brasiliano trova così il gol davanti al pubblico dell’Esseneto e porta avanti i biancazzurri in una gara che alla vigilia si annunciava particolarmente complicata.
L’Akragas tiene bene il campo, gioca con attenzione e riesce a contenere la reazione degli ospiti, andando al riposo sull’1-0.
La ripresa si apre nel migliore dei modi. Sono trascorsi appena due minuti quando Giorgio trova il gol del raddoppio. Ancora una volta il giovane biancazzurro lascia il segno e mette la sua firma su una partita importante.
Sul 2-0 Cammarata può gestire uomini ed energie. Entrano Ledesma, Lopez, Sacco, Miraglia e Fragapane, mentre la Sancataldese prova a cambiare volto alla squadra con le sostituzioni operate da Boncore. L’Akragas, però, non concede agli ospiti la possibilità di riaprire la gara e conduce in porto il risultato.
Dopo il passo falso di Castellammare arriva così una reazione immediata e convincente. Tre punti che portano l’Akragas a quota 6 dopo tre giornate, con due vittorie ottenute entrambe all’Esseneto.
E soprattutto arriva un segnale importante contro una delle squadre considerate maggiormente attrezzate del girone: l’Akragas c’è e davanti al proprio pubblico torna subito a vincere.
AKRAGAS SLP-SANCATALDESE 2-0
Marcatori: pt 11’ Luís Henrique; st 2’ Giorgio.
Akragas SLP: Maniscalco, Rossi, Cipolla, Caramanno, La Rosa, Scolaro, Osvaldo (st 21’ Sacco), Di Romana (st 29’ Miraglia), Cruz (st 6’ Ledesma), Giorgio (st 37’ Fragapane), Luís Henrique (st 18’ Lopez). All. Cammarata.
Sancataldese: Cannizzaro (st 1’ Gueye), Calaiò, Fernandez, Bonifacio (st 15’ Taormina), Abbate, Torres Marti, Torres Jose (st 40’ Torregrossa), Vitale, Calabrese, Martinez (st 1’ Viscuo), Giannone (st 15’ Marcellino). All. Boncore.
Arbitro: Rossomando di Salerno.
Ammoniti: pt 20’ Torres Marti, 25’ Calabrese, 28’ Calaiò, 29’ Osvaldo; st 28’ Gatti.
Per il titolo della notizia andrei su:
L’Akragas rialza subito la testa: Luís Henrique e Giorgio stendono la Sancataldese
Oppure più forte:
Akragas, risposta da grande: 2-0 alla Sancataldese con Luís Henrique e Giorgio
Foto Giuseppe Greco
Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp