Akragas-Ragusa di domenica 21 gennaio, alle ore 15, allo stadio Esseneto di Agrigento, su disposizione della Questura di Agrigento, sarà disputata a porte chiuse per problemi burocratici. Lo ha comunicato la Società dell’Akragas che scusandosi con i tifosi per l’inconveniente, ha disposto la diretta streaming gratuita per tutti, in accordo con il sito internet www.Akragastv.it.