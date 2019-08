Akragas – Pro Favara per il primo turno di Coppa Italia di Eccellenza

Il Comitato regionale della Sicilia della Figc ha da poco annunciato gli incontri del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza per la stagione 2019/2020. L’ Akragas affronterà la Pro Favara dell’ex allenatore Giovanni Falsone. Il derby di andata è in programma, domenica 1 settembre, alle ore 16:30 , allo stadio Esseneto di Agrigento. Il match di ritorno, a campi, invertiti si disputerà domenica 8 settembre . Il presidente Giovanni Castronovo dichiara: “È senza dubbio un turno difficile, la Pro Favara è un’ottima squadra, ma faremo di tutto per qualificarci. La Coppa Italia è una competizione importante e la onoreremo al massimo. Vogliamo arrivare fino in fondo”.