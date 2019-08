Prima uscita stagionale della nuova Akragas, fresca di ripescaggio in Eccellenza e già in ritiro pre campionato da circa due settimane. Domenica prossima, 11 agosto, i biancoazzurri di mister Corrado Mutolo, saranno di scena allo stadio dei “Salaci” di Cammarata per sfidare in amichevole la locale formazione allenata da Renato Maggio, che milita in Promozione. Il test match è in programma alle ore 18 e l’ingresso è libero.