L’adrenalina sale in vista della semifinale playoff di eccellenza di domenica 12 giugno alle 17, all’Esseneto di Agrigento: l’Akragas 2018 si giocherà la promozione in serie D con i pugliesi del Martina. C’è grande fiducia in casa Akragas e il presidente,Giuseppe Deni valorizza il mister, Nicolò Terranova, ed è convinto che la squadra può fare il salto, quello in seri D. C’è entusiasmo e all’Esseneto sono attesi tantissimi tifosi, tutti lì per i colori biancazzurri.