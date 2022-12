Akragas: obiettivo vittoria per mantenere il primato

Gara particolarmente delicata domenica per l’Akragas, che dopo la sconfitta di Enna, affronta il Misilmeri, secondo in classifica, con l’obiettivo di ottenere una vittoria che gli permetta di mantenere il primato. La formazione biancazzurra, dopo la battuta d’arresto della scorsa domenica, deve farsi trovare pronta a questa nuova difficile sfida. L’Akragas deve considerare la sconfitta con l’Enna solo un incidente di percorso e fare in modo che resti tale. Domani, comunque, c’è la possibilità, con una grande prestazione,di dimostrare che la squadra non ha accusato il colpo. Il Misilmeri si presenta all’Esseneto ancora imbattuto in campionato avendo ottenuto otto vittorie e cinque pareggi. Gli obiettivi della squadra palermitana sono gli stessi dell’Akragas, pertanto, domani si assisterà sicuramente ad un grande match. Mister Terranova potrà contare su due nuovi ottimi giocatori che andranno ad arricchire una rosa già di altissimo livello. In Città l’incontro è particolarmente atteso e all’Esseneto, quindi, è previsto il pubblico delle grandi occasioni, con la presenza anche di tanti tifosi del Misilmeri.